Yoga-chi Gong Danse Lormes
mercredi 22 juillet 2026 · Lormes
Informations pratiques
Lormes
Yoga-chi Gong Danse
Etang du Goulot Lormes Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:00:00
fin : 2026-07-29 11:30:00
Date(s) :
2026-07-22 2026-07-29
“Yoga-chi Gong danse” à Lormes. Au bord de l’étang du Goulot de 10h à 11h30, participation au chapeau.
Partageons, échangeons des savoirs de Bien Etre pour améliorer notre souplesse, notre galbe, notre ancrage, notre paix intérieure.
Tous les mercredis de juillet, autres jours de la semaine possibles. .
Etang du Goulot Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 67 47 15 05 joelleletrong@gmail.com
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English : Yoga-chi Gong Danse
L’événement Yoga-chi Gong Danse Lormes a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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