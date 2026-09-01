Yoga Concert Plantation Paris Paris

Informations pratiques

Pourquoi ne pas profiter des bienfaits d’un cours de yoga ET d’un concert en même temps ?

C’est ce que l’association Chaussettes Claquées, spécialiste du yoga concert à Paris, vous propose.

Au programme : le pop intime et envoûtante de l’artiste Bleue sur les postures vinyasa de Violaine, professeure de yoga.

Avec plus de 350 000 auditeurs mensuels Spotify et plus de 7,7 millions de streams rien que pour son tube « Embrasse moi », Bleue a su convaincre le public avec sa voix unique, ses mélodies pop-électro, et ses textes en français qui nous invitent à exprimer notre vulnérabilité.

Laissez-vous porter par les chansons de Bleue, spécialement adaptées à ce cours de yoga et suivez le flow de notre professeure, pour un moment unique de détente et de lâcher prise…

L’association Chaussettes Claquées propose un nouveau yoga concert le dimanche 27 septembre 2026 avec l’artiste Bleue qui jouera en même temps qu’un cours vinyasa.

Le dimanche 27 septembre 2026

de 10h45 à 12h00

payant

Réservation sur HelloAsso ou paiment en liquides sur place

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-27T13:45:00+02:00

fin : 2026-09-27T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-27T10:45:00+02:00_2026-09-27T12:00:00+02:00

Plantation Paris 37 Rue des Cheminots 75018 Paris

https://www.instagram.com/chaussettesclaquees/ +33768759326 chaussettesclaquees@gmail.com



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