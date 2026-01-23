Yoga de l’énergie printemps MJC Héritan Mâcon

Yoga de l’énergie printemps

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – 28 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 09:00:00

fin : 2026-03-21 11:30:00

Date(s) :

2026-03-21

Le Yoga de l’Énergie, yoga Indo-Tibétain, harmonise corps, souffle et geste juste, en combinant le Mouvement du Regard Intérieur. Pratique physique, mentale et énergétique. Un atelier pour célébrer le printemps et partager dans la joie ce bel Art de vivre.

Animé par Nathalie Pornon, professeure de Yoga de l’Énergie (diplômée FIDHY) et Yoga enfants. Praticienne en Massage Traditionnel Thaï École Tradition Massage à Bruxelles .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org

