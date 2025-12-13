Yoga du rire au Tallud Salle bien-être, à côté de la mairie Le Tallud
Yoga du rire au Tallud Salle bien-être, à côté de la mairie Le Tallud samedi 28 mars 2026.
Salle bien-être, à côté de la mairie 43 Rue de l’Atlantique Le Tallud Deux-Sèvres
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Yoga du rire, venir avec
– 1 Tenue souple
– 1 Tapis
– 1 bouteille d’eau
Sur inscription! .
English : Yoga du rire au Tallud
