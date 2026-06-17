Yoga du Rire : Ça chauffe à la plage Maison de Quartier de Villejean Rennes
Yoga du Rire : Ça chauffe à la plage Maison de Quartier de Villejean Rennes jeudi 18 juin 2026.
Yoga du Rire : Ça chauffe à la plage Maison de Quartier de Villejean Rennes 18 et 20 juin
Et si nous imaginions tous aller à la plage ! Ce serait sympa de partager les petites mésaventures imaginaires de cette histoire en riant beaucoup tous ensemble. C’est ce que nous ferons !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-18T20:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-20T12:00:00.000+02:00
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Maison de Quartier de Villejean 12 rue de Bourgogne 35000 Rennes Rennes
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