Yoga du Rire : Ça chauffe à la plage Maison de Quartier de Villejean Rennes jeudi 18 juin 2026.

Yoga du Rire : Ça chauffe à la plage Maison de Quartier de Villejean Rennes 18 et 20 juin

Et si nous imaginions tous aller à la plage ! Ce serait sympa de partager les petites mésaventures imaginaires de cette histoire en riant beaucoup tous ensemble. C’est ce que nous ferons !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-18T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-20T12:00:00.000+02:00

1



Maison de Quartier de Villejean 12 rue de Bourgogne 35000 Rennes Rennes



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

