Informations pratiques

Cholet

Yoga du rire

70 rue de Lorraine Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-31 19:30:00

fin : 2026-08-31 20:30:00

Date(s) :

2026-08-31

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70 rue de Lorraine Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 86 04 11 19 elodiesophro@gmail.com

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English :

L’événement Yoga du rire Cholet a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de tourisme du Choletais