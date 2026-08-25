AGENDA · Cholet
Yoga du rire Cholet
lundi 31 août 2026 · Cholet
Informations pratiques
Cholet
Yoga du rire
70 rue de Lorraine Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-31 19:30:00
fin : 2026-08-31 20:30:00
Date(s) :
2026-08-31
.
70 rue de Lorraine Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 86 04 11 19 elodiesophro@gmail.com
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English :
L’événement Yoga du rire Cholet a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de tourisme du Choletais
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