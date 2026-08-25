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AGENDA · Cholet

Yoga du rire Cholet

lundi 31 août 2026 · Cholet

Informations pratiques

Début
lundi 31 août 2026
Fin
lundi 31 août 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
70 rue de Lorraine
Ville
49300 Cholet
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Cholet

Yoga du rire

70 rue de Lorraine Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-31 19:30:00
fin : 2026-08-31 20:30:00

Date(s) :
2026-08-31

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70 rue de Lorraine Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 86 04 11 19  elodiesophro@gmail.com

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English :

L’événement Yoga du rire Cholet a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de tourisme du Choletais

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