Yoga du Rire : Mariage à la St Fernand Maison de Quartier de Villejean Rennes 25 et 27 juin Ille-et-Vilaine

Cette semaine, à l’occasion de la St Fernand, nous aborderons le thème du mariage. C’est une séance que j’avais créée pour les enterrements de vie de jeune fille.

Cette semaine, à l’occasion de la St Fernand, nous aborderons le thème du mariage. C’est une séance que j’avais créée pour les enterrements de vie de jeune fille, mais qui fonctionne très bien pour toutes et tous.

La séance porte ce nom car dans mon histoire, je fais intervenir un oncle Fernand dont nous rigolerons au point que l’on puisse croire que cela soit un peu sa fête.

Yoga du Rire / Training bonheur par les défoulements émotionnels et par le Rire sans humour. C’est gratuit et ouvert à tous pour faire découvrir la pratique du Rire au plus grand nombre… La puissance des bienfaits du Rire améliore la vie de chacun. Nous mêlerons des défoulements émotionnels pour évacuer et des exercices de Rire qui feront monter la joie en nous jusqu’au « lâcher rire », le moment où l’on est pris au jeu de rire de bon cœur. Enfin, nous nous allongerons pour laisser libre cours à nos fous rires ! Une bonne occasion de découvrir le Rire sans humour, le bonheur immédiat qu’il procure et les bienfaits à long terme qu’il prodigue. Au plaisir de rire avec vous !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-25T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-27T12:00:00.000+02:00

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contact@mdr.coach 06 28 37 68 89

Maison de Quartier de Villejean 12 rue de Bourgogne 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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