Yoga du rire, Médiathèque municipale, Le Creusot

Informations pratiques

Yoga du rire Samedi 3 octobre, 15h00 Médiathèque municipale Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00

Un atelier bien-être pour rire ensemble sous forme de déambulation dans le Parc de la Verrerie

Médiathèque municipale 1 Rue Edith Cavell 71200 Le Creusot Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0385775800 http://www.mediatheque-lecreusot.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 85 77 58 00 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-lecreusot.fr »}]

Biblis en folie 2026

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