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Yoga du rire pour la Journée mondiale du rire Cholet

Yoga du rire pour la Journée mondiale du rire Cholet dimanche 3 mai 2026.

Adresse : Parc de moine

Ville : 49300 Cholet

Département : Maine-et-Loire

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : 5 5

Cholet

Yoga du rire pour la Journée mondiale du rire

Parc de moine Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 09:30:00
fin : 2026-05-03 11:30:00

Date(s) :
2026-05-03

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Parc de moine Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 44 42 17 12  lesriresdecholet@gmail.com

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English :

L’événement Yoga du rire pour la Journée mondiale du rire Cholet a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme du Choletais

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