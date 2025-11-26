Cholet

Yoga du rire pour la Journée mondiale du rire

Parc de moine Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 09:30:00

fin : 2026-05-03 11:30:00

Date(s) :

2026-05-03

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Parc de moine Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 44 42 17 12 lesriresdecholet@gmail.com

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English :

L’événement Yoga du rire pour la Journée mondiale du rire Cholet a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme du Choletais