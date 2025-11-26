Yoga du rire pour la Journée mondiale du rire Cholet
Yoga du rire pour la Journée mondiale du rire Cholet dimanche 3 mai 2026.
Cholet
Yoga du rire pour la Journée mondiale du rire
Parc de moine Cholet Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 09:30:00
fin : 2026-05-03 11:30:00
Date(s) :
2026-05-03
.
Parc de moine Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 44 42 17 12 lesriresdecholet@gmail.com
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English :
L’événement Yoga du rire pour la Journée mondiale du rire Cholet a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme du Choletais
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