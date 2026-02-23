Yoga du visage Collectif Le Papillon Nyons
Yoga du visage Collectif Le Papillon Nyons samedi 2 mai 2026.
Yoga du visage
Collectif Le Papillon 10 avenue Jules Bernard Nyons Drôme
Début : 2026-05-02 10:30:00
fin : 2026-05-02 11:30:00
2026-05-02
Atelier Yoga du visage ( spécial bas du visage ).
Collectif Le Papillon 10 avenue Jules Bernard Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 88 78 74 associationlepapillon@gmail.com
English :
Yoga facial workshop (special lower face).
