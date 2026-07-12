Informations pratiques

Luz-Saint-Sauveur

Yoga en plein air

au Verger de Luz LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 18:30:00

fin : 2026-08-18 19:45:00

Date(s) :

2026-08-18

Termine ta journée en douceur avec une séance de yoga en plein air animée par Studio Tandoori.

Respire, étire-toi et profite du calme des montagnes au crépuscule.

> Sur réservation au 06 82 30 46 36 ou via maria.65@live.fr.

> Tarif 15 euros (chèques, espèces, paylib).

> Prêt de matériel si nécessaire. .

au Verger de Luz LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 82 30 46 36 maria.65@live.fr

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English :

End your day on a peaceful note with an outdoor yoga session led by Studio Tandoori.

Breathe, stretch, and enjoy the tranquility of the mountains at dusk.

L’événement Yoga en plein air Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-28 par OT de Luz St Sauveur|CDT65