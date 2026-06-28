Yoga en plein air au Verger de Luz Luz-Saint-Sauveur
jeudi 27 août 2026 · au Verger de Luz · Luz-Saint-Sauveur
Informations pratiques
Luz-Saint-Sauveur
Yoga en plein air
au Verger de Luz LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 09:30:00
fin : 2026-08-27 10:45:00
Date(s) :
2026-08-27
Se détendre, prendre l’air, mettre le corps en mouvement.
Studio Tandoori te donne rendez-vous au petit matin pour une séance de yoga dans un écrin de verdure face aux sommets environnants.
> Sur réservation au 06 82 30 46 36 ou via maria.65@live.fr.
> Tarif 15 euros (chèques, espèces, paylib).
> Prêt de matériel si nécessaire.
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au Verger de Luz LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 82 30 46 36 maria.65@live.fr
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English :
Relax, get some fresh air, and get your body moving.
Studio Tandoori invites you to join us early in the morning for a yoga session in a lush, green setting with views of the surrounding peaks.
> Reservations required at 06 82 30 46 36 or via maria.65@live.fr.
> Price: 15 euros (checks, cash, Paylib).
> Equipment rental available if needed.
L’événement Yoga en plein air Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-28 par OT de Luz St Sauveur|CDT65
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