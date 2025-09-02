Informations pratiques

Mende

YOGA EN PLEIN AIR

Route du Chapitre Mende Lozère

Tarif : – – 16 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 07:45:00

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-06

Séance de yoga proposée par Olivia Charpentier de SofroYOGY.

Tarif 16€

Renseignements et réservation 06 60 75 66 05 .

Route du Chapitre Mende 48000 Lozère Occitanie sophrolivia@gmail.com

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English :

L’événement YOGA EN PLEIN AIR Mende a été mis à jour le 2026-06-19 par 48-OT Mende