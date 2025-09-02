AGENDA · Mende
YOGA EN PLEIN AIR Mende
vendredi 3 juillet 2026 · Mende
Informations pratiques
Mende
YOGA EN PLEIN AIR
Route du Chapitre Mende Lozère
Tarif : – – 16 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 07:45:00
fin : 2026-07-06
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-06
Séance de yoga proposée par Olivia Charpentier de SofroYOGY.
Tarif 16€
Renseignements et réservation 06 60 75 66 05 .
Route du Chapitre Mende 48000 Lozère Occitanie sophrolivia@gmail.com
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English :
L’événement YOGA EN PLEIN AIR Mende a été mis à jour le 2026-06-19 par 48-OT Mende
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