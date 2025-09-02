UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Mende

YOGA EN PLEIN AIR Mende

vendredi 3 juillet 2026 · Mende

YOGA EN PLEIN AIR Mende

Informations pratiques

Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Heure de début
07:45:00
Adresse
Route du Chapitre
Ville
48000 Mende
Département
Lozère
Tarif
16 Adulte

Mende

YOGA EN PLEIN AIR

Route du Chapitre Mende Lozère

Tarif : – – 16 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 07:45:00
fin : 2026-07-06

Date(s) :
2026-07-03 2026-07-06

Séance de yoga proposée par Olivia Charpentier de SofroYOGY.
Tarif 16€

Renseignements et réservation 06 60 75 66 05   .

Route du Chapitre Mende 48000 Lozère Occitanie   sophrolivia@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement YOGA EN PLEIN AIR Mende a été mis à jour le 2026-06-19 par 48-OT Mende

À voir aussi à Mende (Lozère)