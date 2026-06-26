Yoga enfants Mairie du 11e arrondissement PARIS

L’association Yoga Vision propose une séance de yoga spécialement conçue pour les enfants.

À travers des jeux, des postures adaptées et des exercices de respiration, les enfants découvriront le yoga de manière ludique et bienveillante. Un moment pour bouger, développer sa concentration et son imagination tout en s’amusant.

Une activité idéale pour se détendre et profiter du cadre exceptionnel de la cour de la mairie du 11e.

Adapté aux enfants. Prévoir une tenue confortable.

Au plaisir de vous accueillir pour ce moment de découverte et de partage !

Offrez à vos enfants une pause bien-être au cœur de l’été. Entre postures, jeux et exercices de respiration, cette initiation au yoga allie détente, créativité et plaisir de bouger.

Le vendredi 10 juillet 2026

de 11h00 à 12h00

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Tout public. A partir de 2 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-10T14:00:00+02:00

fin : 2026-07-10T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-10T11:00:00+02:00_2026-07-10T12:00:00+02:00

Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum 75011 PARIS

+33155283590



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