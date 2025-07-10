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Yoga enfants-parents La Manu Jardin du Directeur Châtellerault

mercredi 8 juillet 2026 · La Manu Jardin du Directeur · Châtellerault

Yoga enfants-parents La Manu Jardin du Directeur Châtellerault

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
La Manu Jardin du Directeur
Adresse
Allée du jardin du Directeur
Ville
86100 Châtellerault
Département
Vienne
Tarif

Châtellerault

Yoga enfants-parents

La Manu Jardin du Directeur Allée du jardin du Directeur Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 17:00:00
fin : 2026-07-22 18:00:00

Date(s) :
2026-07-08 2026-07-22 2026-08-26

Des postures, de la détente, de l’amusement!
Un moment ludique à explorer en famille, dans le plaisir, des découvertes et du bien-être.
Apprentissage et développement du schéma corporel, expérimentation.   .

La Manu Jardin du Directeur Allée du jardin du Directeur Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Yoga enfants-parents

L’événement Yoga enfants-parents Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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