Yoga enfants-parents La Manu Jardin du Directeur Châtellerault
mercredi 8 juillet 2026 · La Manu Jardin du Directeur · Châtellerault
Informations pratiques
Châtellerault
Yoga enfants-parents
La Manu Jardin du Directeur Allée du jardin du Directeur Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 17:00:00
fin : 2026-07-22 18:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-22 2026-08-26
Des postures, de la détente, de l’amusement!
Un moment ludique à explorer en famille, dans le plaisir, des découvertes et du bien-être.
Apprentissage et développement du schéma corporel, expérimentation. .
La Manu Jardin du Directeur Allée du jardin du Directeur Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Yoga enfants-parents
L’événement Yoga enfants-parents Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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