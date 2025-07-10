Yoga enfants-parents La Manu Jardin du Directeur Châtellerault

Informations pratiques

Châtellerault

Yoga enfants-parents

La Manu Jardin du Directeur Allée du jardin du Directeur Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 17:00:00

fin : 2026-07-22 18:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-22 2026-08-26

Des postures, de la détente, de l’amusement!

Un moment ludique à explorer en famille, dans le plaisir, des découvertes et du bien-être.

Apprentissage et développement du schéma corporel, expérimentation. .

La Manu Jardin du Directeur Allée du jardin du Directeur Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Yoga enfants-parents

L’événement Yoga enfants-parents Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne