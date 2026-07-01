Yoga et aquarelle nature Jouhet
mercredi 15 juillet 2026 · Jouhet
Informations pratiques
Jouhet
Yoga et aquarelle nature
10 Rue de l’Ancien Charron Jouhet Vienne
Tarif : 80 – 80 – 80 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 09:30:00
fin : 2026-07-15 16:30:00
Date(s) :
2026-07-15
Le matin, Initiation au yoga avec Isha, professeur de yoga diplômé, école de Marschall Govindam et Durga Alaund (méthode douce et progressive, basée sur la respiration et la circulation de l’énergie subtile); l’après-midi initiation à l’aquarelle en pleine nature avec Laurent Descotils, diplômé e l’école Dupéré et des Beaux-Arts de Paris. Prévoir pique-nique, tenue confortalble pour le yoga et si possible une chaise pliante et un matelas de yoga. Si vous n’en avez pas nous pourrons vous en prêter. .
10 Rue de l’Ancien Charron Jouhet 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine catmouligne@gmail.com
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English : Yoga et aquarelle nature
L’événement Yoga et aquarelle nature Jouhet a été mis à jour le 2026-07-03 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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