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Yoga et aquarelle nature Jouhet

mercredi 15 juillet 2026 · Jouhet

Yoga et aquarelle nature Jouhet

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
10 Rue de l'Ancien Charron
Ville
86500 Jouhet
Département
Vienne
Tarif
80 80 80 Tarif de base plein tarif

Jouhet

Yoga et aquarelle nature

10 Rue de l’Ancien Charron Jouhet Vienne

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 09:30:00
fin : 2026-07-15 16:30:00

Date(s) :
2026-07-15

Le matin, Initiation au yoga avec Isha, professeur de yoga diplômé, école de Marschall Govindam et Durga Alaund (méthode douce et progressive, basée sur la respiration et la circulation de l’énergie subtile); l’après-midi initiation à l’aquarelle en pleine nature avec Laurent Descotils, diplômé e l’école Dupéré et des Beaux-Arts de Paris. Prévoir pique-nique, tenue confortalble pour le yoga et si possible une chaise pliante et un matelas de yoga. Si vous n’en avez pas nous pourrons vous en prêter.   .

10 Rue de l’Ancien Charron Jouhet 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine   catmouligne@gmail.com

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English : Yoga et aquarelle nature

L’événement Yoga et aquarelle nature Jouhet a été mis à jour le 2026-07-03 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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