Yoga et Champagne dans les Caves Médiévales, Caves médiévales, Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

Yoga et Champagne dans les Caves Médiévales Dimanche 20 septembre, 10h30 Caves médiévales Marne

Limité à 15 personne, rendez-vous à l’entrée des Caves Médiévales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Unique en son genre, dans cette expérience, deux mondes se rencontrent : la pratique du yoga et l’effervescence de la dégustation, pour un moment unique de détente et de convivialité.

C’est au cœur des caves médiévales que Smahane, professeure de yoga, vous emportera pour une séance d’une heure accessible à toutes et tous. A la suite du cours, vous pourrez apprécier la dégustation de différentes cuvées de champagne pour découvrir les talents de notre région.

(L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération)

Caves médiévales Passage Chamorin, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est 03 26 69 98 21 http://www.chalons-en-champagne.fr [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.chalonsenchampagne.fr/journees-europeennes-du-patrimoine »}] Les caves présentent trois phases de construction, aux XIIIᵉ, XVIᵉ et XVIIIᵉ siècles, destinées à la conservation des denrées pour les foires qui se tenaient sur l’actuelle place Foch. Le bâtiment est classé au titre des monuments historiques depuis 1995 pour sa façade et ses toitures.

Unique en son genre, dans cette expérience deux mondes se rencontrent : la pratique du yoga et l’effervescence de la dégustation, pour un moment unique de détente et de convivialité.

© Yoga by Smahane