UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · La Baule-Escoublac

Yoga sur la plage Les Albatros La Baule-Escoublac

dimanche 9 août 2026 · Les Albatros · La Baule-Escoublac

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Les Albatros
Adresse
13 Esplanade Francois André
Ville
44500 La Baule-Escoublac
Département
Loire-Atlantique
Tarif

La Baule-Escoublac

Yoga sur la plage

Les Albatros 13 Esplanade Francois André La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 10:00:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Yoga sur la plage avec Jean-Marc Suresh Gascoin, professeur de l’institut francais de varma Yoga et consultant en ayurveda. 
Une bonne action ouverte à tous, quel que soit le niveau!   .

Les Albatros 13 Esplanade Francois André La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 10 70 66 23  contact@labaulegrandlarge.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Yoga sur la plage La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT44

À voir aussi à La Baule-Escoublac (Loire-Atlantique)