Yoga sur la plage Les Albatros La Baule-Escoublac
dimanche 9 août 2026 · Les Albatros · La Baule-Escoublac
Informations pratiques
La Baule-Escoublac
Yoga sur la plage
Les Albatros 13 Esplanade Francois André La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 10:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Yoga sur la plage avec Jean-Marc Suresh Gascoin, professeur de l’institut francais de varma Yoga et consultant en ayurveda.
Une bonne action ouverte à tous, quel que soit le niveau! .
Les Albatros 13 Esplanade Francois André La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 10 70 66 23 contact@labaulegrandlarge.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Yoga sur la plage La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT44
À voir aussi à La Baule-Escoublac (Loire-Atlantique)
- Stage Drapé aérien Place des Salines La Baule-Escoublac 29 juillet 2026
- Aqua Escape game Piscine Aquabaule La Baule-Escoublac 29 juillet 2026
- Conseil municipal de la ville de La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac 31 juillet 2026
- Les nocturnes au marché avenue des Ibis La Baule-Escoublac 31 juillet 2026
- Tea Time à la Table du Saint-Christophe La Table du Saint-Christophe La Baule-Escoublac 1 août 2026