YONGKWAN JOO / Vague verte Académie du climat Paris

Vidéo, Installation

Vague verte est une installation vidéo immersive construite à partir de la superposition de plusieurs images d’arbres oscillant dans le vent. Ce procédé génère un flux visuel continu, proche d’une coulée végétale, où les formes apparaissent et se dissolvent progressivement. L’image oscille ainsi entre figuration et abstraction, invitant le regard à circuler sans point de fixation stable.

Le projet s’est développé à partir d’une réflexion sur les relations entre intérieur et extérieur, ainsi qu’entre espaces naturels et construits. En introduisant un paysage mouvant à l’intérieur d’un espace d’exposition, l’installation cherche à déplacer les frontières de la perception et à troubler les repères spatiaux habituels.

À l’occasion de sa présentation à l’Académie du Climat, l’œuvre entre en dialogue avec les enjeux liés à notre relation aux milieux, en proposant une approche sensible plutôt que descriptive.

L’œuvre a été réalisée lors d’une résidence de recherche et de création à l’Abbaye de Fontfroide à Narbonne en 2022, en partenariat avec le MO.CO. Montpellier Contemporain. Dans le contexte récent d’incendies ayant marqué la région Occitanie, l’installation peut aujourd’hui être traversée par une lecture supplémentaire du paysage qu’elle met en jeu.

Présentée dans des contextes variés — notamment dans la chapelle de l’Abbaye de Fontfroide, dans un espace en friche dans le cadre de Lille 3000, ou encore à travers une façade vitrée donnant sur l’espace public dans le cadre de SOL !, la biennale du territoire #3 à Montpellier —, l’installation s’adapte à chaque espace, s’ajustant à ses conditions pour offrir une expérience immersive singulière.

Avec le soutien de l’Académie du Climat, des Rencontres Audiovisuelles, de l’Abbaye de Fontfroide et du MO.CO Montpellier Contemporains.

Flux végétal immersif explorant les frontières de la perception

Le samedi 06 juin 2026

de 20h00 à 01h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T04:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T20:00:00+02:00_2026-06-06T01:00:00+02:00

Académie du climat 2 place Baudoyer 75004 Paris



Afficher la carte du lieu Académie du climat et trouvez le meilleur itinéraire

