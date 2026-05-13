You&Me, Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale, Épernay

You&Me Samedi 23 mai, 19h30, 22h00 Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Le duo de Shirley et Sullivan vous propose de redécouvrir de célèbres chansons populaires en version acoustique guitare-voix. Laissez-vous emporter et dansez dans le parc du Château Perrier !

Cette soirée festive sera complétée de foodtrucks et bars à champagne* !

[* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.]

Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale 13 Avenue de Champagne, 51200 Épernay, France Épernay 51200 Marne Grand Est +33326550356 https://archeochampagne.epernay.fr Pensé comme un équipement culturel du XXIe siècle, le musée propose une scénographie moderne et interactive. La muséographie s’articule autour d’une mise en valeur des collections au sein d’un parcours muséal du rez-de-chaussée aux combles. Ce parcours se décline en quatre sections distinctes, avec pour fil conducteur la craie en Champagne, dont le rôle de substrat géologique est expliqué au sein du premier espace du parcours, consacré à l’étude géologique de la région.

Le duo de Shirley et Sullivan vous propose de redécouvrir de célèbres chansons populaires en version acoustique guitare-voix. Laissez-vous emporter et dansez dans le parc du Château Perrier !

© Charlene Drouel