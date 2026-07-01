YOUPI SESSION D’OLDELAF, Le SAX, Achères

Informations pratiques

YOUPI SESSION D’OLDELAF Mardi 3 novembre, 20h30 Le SAX Yvelines

Tarif Paillettes : 8 > 17 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-03T20:30:00+01:00 – 2026-11-03T23:30:00+01:00

Fin : 2026-11-03T20:30:00+01:00 – 2026-11-03T23:30:00+01:00

Comment Oldelaf, le célèbre chanteur de rock de Paris arrive à remplir le SAX un mardi soir avec un spectacle dont on ne peut rien dire, ou pas grand-chose !

Rien de plus simple, à chaque date son lot de surprises : des artistes connu·es ou pas assez connu·es, des reprises ou des chansons originales, de l’humour, de la folie, de l’émotion et des cascades.

Ce qui est sûr, c’est que ça se passe au SAX, et nulle part ailleurs !

Le SAX 2 Rue des Champs 78260 Achères 78260 Centre-Ville Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://lesax-acheres78.fr/agenda/les-youpi-sessions-doldelaf-10 »}]

Youpi session d’oldelaf Cabaret chanson

DR