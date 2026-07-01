Youssoupha – Gospel Symphonique Expérience, Le Pin Galant, Mérignac

Informations pratiques

Youssoupha – Gospel Symphonique Expérience Vendredi 9 avril 2027, 20h30 Le Pin Galant Gironde

Privilège : 46€ ; Cat. Or : 60€ ; Cat. 1 : 52€ / 49€ ; Cat. 2 : 49€ / 46€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-09T20:30:00+02:00 – 2027-04-09T22:00:00+02:00

Fin : 2027-04-09T20:30:00+02:00 – 2027-04-09T22:00:00+02:00

« Youssoupha Gospel Symphonique Expérience », c’est la rencontre entre un rappeur, son pianiste de toujours, un chœur gospel et des musiciens classiques, sous la direction artistique du violoncelliste et arrangeur Olivier Koundouno. Une association unique, une véritable expérience pour les participants et le public !

« Revisiter autrement, célébrer autrement (…) 8 albums et plus de 15 ans de carrière dans ce « rap jeu » comme on dit. Et l’envie de m’élever encore, de me réinventer encore. Revisiter mes chansons les plus belles et mes textes les plus forts, autrement. Alors est venue cette idée exaltante d’un spectacle qui marie mon rap avec des voix gospel et des musiciens classiques. Le gospel pour mes racines et ma lumière. Le symphonique pour la grâce et l’émotion. Mon rap pour mon combat et ma force. J’ai des histoires à vous raconter avec poésie et humour. Ça va être beau, puissant, surprenant et surtout unique. Revisiter autrement, célébrer autrement. Bienvenue dans cette Gospel Symphonique Expérience. »

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lepingalant.com/fr/product/204/le_pin_galant/youssoupha »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

« Youssoupha Gospel Symphonique Expérience », c’est la rencontre entre un rappeur, son pianiste de toujours, un chœur gospel et des musiciens classiques, sous la direction d’Olivier Koundouno. Youssoupha Classique