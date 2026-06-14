Youssoupha Gospel Symphonique Experience Théâtre du Châtelet Paris

Je sais aussi que c’est l’exception culturelle française qui a permis à mon rap d’avancer. Alors, effectivement, il y a eu des antagonismes, des stigmatisations… Mais ma culture française, mon rap français, ma francophonie, c’est bien en France que je les ai appris ! Youssoupha,

Ce concert est d’abord et avant tout une rencontre entre un rappeur, un pianiste, un chœur et un orchestre, dirigés par Olivier Koundouno. C’est aussi une rencontre entre plusieurs styles musicaux : le rap, le gospel et la musique dite « classique ». Portés par les textes engagés du rappeur franco-congolais Youssoupha, les choristes et les instrumentistes donnent vie aux arrangements réalisés par le chef d’orchestre, Olivier Koundouno.

Au croisement de la musique de film et du grand opéra mais sans rien abandonner du rap, dont il a conservé le goût du sample, le compositeur et arrangeur a orchestré une partition originale, dépourvue de séquences préenregistrées, de deejay et de set rythmique (batterie, basse), afin de laisser s’exprimer le rubato, au bénéfice du phrasé. Et c’est sans compter la présence, au clavier, de Manu Sauvage ! Autant d’ingrédients réunis pour cette… expérience !

Youssoupha Gospel Symphonique Experience au Théâtre du Châtelet.

Du vendredi 23 avril 2027 au samedi 24 avril 2027 :

payant

De 5 à 70 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-04-23T02:00:00+02:00

fin : 2027-04-25T01:59:59+02:00

Date(s) :

Théâtre du Châtelet 1 place du Châtelet 75001 Paris

https://www.chatelet.com/programmation/26-27/youssoupha-gospel-symphonique-experience/ +33140282840 https://www.facebook.com/theatrechatelet https://www.facebook.com/theatrechatelet



Afficher la carte du lieu Théâtre du Châtelet et trouvez le meilleur itinéraire

