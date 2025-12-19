Montcuq-en-Quercy-Blanc

Ysatis , exposition et vernissage à l’Atelier-Galerie Le 10

10 allées des Platanes Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-11 10:00:00

fin : 2026-12-15 13:30:00

Date(s) :

2026-11-11 2026-11-13

Vernissage le 10 novembre à 18h.

Vernissage le 10 novembre à 18h.

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10 allées des Platanes Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 6 86 93 33 93

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English :

Opening November 10 at 6 p.m.

L’événement Ysatis , exposition et vernissage à l’Atelier-Galerie Le 10 Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Cahors Vallée du Lot