Ysatis , exposition et vernissage à l’Atelier-Galerie Le 10 Montcuq-en-Quercy-Blanc
Ysatis , exposition et vernissage à l’Atelier-Galerie Le 10 Montcuq-en-Quercy-Blanc mercredi 11 novembre 2026.
Montcuq-en-Quercy-Blanc
Ysatis , exposition et vernissage à l’Atelier-Galerie Le 10
10 allées des Platanes Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-11 10:00:00
fin : 2026-12-15 13:30:00
Date(s) :
2026-11-11 2026-11-13
Vernissage le 10 novembre à 18h.
Vernissage le 10 novembre à 18h.
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10 allées des Platanes Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 6 86 93 33 93
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English :
Opening November 10 at 6 p.m.
L’événement Ysatis , exposition et vernissage à l’Atelier-Galerie Le 10 Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Cahors Vallée du Lot
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