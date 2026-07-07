Informations pratiques

Thionville

Ysé

8 place Marie-Louise Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

16

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2027-01-29 20:00:00

fin : 2027-01-29 23:00:00

Date(s) :

2027-01-29

Ysé propose une pop sensible et sincère, portée par une voix douce qui touche dès les premières notes. Elle raconte avec simplicité et justesse les émotions du quotidien, entre fragilité et force. Son univers, à la fois intime et lumineux, invite à se laisser porter et à ressentir pleinement chaque chanson.Tout public

16 .

8 place Marie-Louise Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 70 adagio@mairie-thionville.fr

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English :

Ys%E9 offers sensitive and sincere pop music, carried by a soft voice that touches the listener from the very first notes. She conveys the emotions of everyday life—ranging from fragility to strength—with simplicity and precision. Her world, both intimate and luminous, invites you to let yourself be carried away and to fully experience each song.

L’événement Ysé Thionville a été mis à jour le 2026-07-07 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME