Yutaka Sado, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Yutaka Sado Dimanche 14 mars 2027, 15h00 Auditorium de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-14T15:00:00+01:00 – 2027-03-14T16:45:00+01:00

Fin : 2027-03-14T15:00:00+01:00 – 2027-03-14T16:45:00+01:00

Orchestre

Ayant assisté Leonard Bernstein et Seiji Ozawa au début d’une carrière aujourd’hui mondialement reconnue, Yutaka Sado est un habitué des grands rendez-vous symphoniques. Le chef japonais dirige ici un programme de grande ampleur auquel participeront des étudiants de la région, pour un concert placé sous le signe de la transmission et de l’insertion professionnelle dans l’esprit d’une académie.

Programme

Ludwig van Beethoven

Egmont, ouverture

Symphonie n° 1 en ut majeur op. 21

Piotr Ilitch TchaïkovskiSymphonie n° 5 en mi mineur op. 64

En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/707508-yutaka-sado »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/orchestre-yutaka-sado-87311 »}]

Orchestre National Bordeaux Aquitaine | RésoNAnces | Yutaka Sado Orchestre