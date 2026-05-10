Yuwey / Elobolo molo waïpɨnaï… (C’est ici que je me suis aimé•e…) – Trudruá / Performance poétique macuxi Espace Frans Krajcberg – Centre d’art contemporain Art & Nature Paris

Installation

Yuwey Henri est talãmelonin (poétesse, autrice), onumingadoton (penseuse) et owomatodon (militante) de la nation Kalin’a Tɨlewuyu (peuple autochtone de « Guyane Française ») et franco-brésilienne. Elle est présidente de Documents d’Artistes Caraibes et Amazonies (DDACA) qui vise à promouvoir et diffuser l’Art contemporain de ces territoires. Yuwey s’engage dans la lutte pour l’avenir Kalin’a. Elle cherche à fortifier la préservation des cultures autochtones de son territoire ancestral qui subissent toujours les affres de la colonisation. À travers la pensée qu’elle développe et qu’elle nomme « Landguage Back », elle s’émancipe. Ses travaux, dénonçant les stratégies étatiques historiquement épistémicidaires, portent l’espoir de se retrouver soi-même, de s’estimer dans son entièreté pour lutter contre l’effacement et l’oubli systémiques.

Elobolo molo waïpɨnaï… (C’est ici que je me suis aimé•e…) est un projet sonore invitant celui•celle qui tend l’oreille à suivre les histoires d’amours de personnes autochtones présentes dans les espaces urbains. Aux rythmes des bruits de la ville, des humains et non-humains qui l’habitent, les sonorités façonnent les récits pour mettre en lumière des voix invisibilisées.



Trudruá Dorrico appartient au peuple Makuxi. Titulaire d’un doctorat en théorie littéraire de la PUCRS, elle est écrivaine, conférencière et chercheuse en littérature autochtone. Elle a été commissaire de l’exposition “Nhande Marandu” : une ethnomédia autochtone, au Musée de demain (Rio de Janeiro, Brésil, 2022-2023). Résidente à la Cité Internationale des Arts à Paris en 2023, elle a interprété un poème lors du vernissage de l’exposition “Rêver la Terre” à l’Espace Frans Krajcberg. En 2024, elle réside au LABVERDE (Amazonas). En 2025, elle est commissaire invitée de la XVe Biennale internationale du livre du Ceará et du 1er Festival de littérature autochtone du Musée des cultures autochtones, Ayvu Nhevaitim (FLAN) – Rencontre des voix autochtones. Son ouvrage “Tempo de retomada” (autêntica, 2025) est le thème du Boi Caprichoso, au Festival de Parintins (Amazonas).

Macuxi est un moment de lecture de poèmes de sa propre écriture et de poètes indigènes brésiliens. « Cette soirée j’essaie de chercher le mot-musique, le mot-histoire, le mot-résistance, le mot dans sa première forme ».

Avec le soutien de : Ville de Paris ; Fondation Yves Rocher ; Service Civique ; Monsieur et Madame Louis de Ségur de Charbonnières.

Avec le commissariat de : Capucine Boutte.

Elobolo molo waïpɨnaï… (C’est ici que je me suis aimé•e…) est un projet sonore invitant celui qui tend l’oreille à suivre les histoires d’amours de personnes autochtones présentes dans les espaces urbains.

Macuxi est un moment de lecture de poèmes indigènes brésiliens.

Le samedi 06 juin 2026

de 18h00 à 00h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T21:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T18:00:00+02:00_2026-06-06T00:00:00+02:00

Espace Frans Krajcberg – Centre d’art contemporain Art & Nature 21, avenue du Maine 75015 Paris

https://www.espacekrajcberg.fr/



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