YVAN CUJIOUS & LOUIS WINSBERG SALLE NOUGARO Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

YVAN CUJIOUS & LOUIS WINSBERG

SALLE NOUGARO 20 Chemin de Garric Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 23.8 – 23.8 – EUR

23.8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-03 20:30:00

fin : 2027-02-03 22:00:00

Date(s) :

2027-02-03

Le spectacle hommage à Claude Nougaro par Yvan Cujious, Louis Winsberg et l’Orchestre de Chambre de Toulouse.

30 ans après 1Voix 10Doigts album mythique de Claude Nougaro en duo avec Maurice Vander, voici Une Voix, Six Cordes par Yvan Cujious et Louis Winsberg. Sur un répertoire peu souvent arrangé et joué à la guitare, il fallait l’immense talent d’un Louis Winsberg et la voix précise et délicate d’Yvan Cujious, pour incarner de façon singulière et nouvelle un répertoire magistral dans lequel l’Espagne pousse un peu sa corne

Dans ce concert-spectacle de haut vol, entre performances virtuoses et textes inédits, stand-up et concert de jazz, on pleure, on chante, on rit, et puis on frissonne quand une trompette Armstronguienne vient faire le lien entre Mississipi et Garonne.

Pour les 20 ans de la disparition de Claude Nougaro, Yvan Cujious et Louis Winsberg ont décidé de lui rendre hommage avec un album Une voix, six cordes De Claude à Nougaro qui revisite en guitares voix l’incroyable répertoire de Claude qu’on a plus souvent l’habitude d’entendre au piano. 23.8 .

SALLE NOUGARO 20 Chemin de Garric Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie +33 5 25 63 12 00 nougaro.billetterie@cseairbus.com

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English :

The tribute show to Claude Nougaro by Yvan Cujious, Louis Winsberg, and the Toulouse Chamber Orchestra.

L’événement YVAN CUJIOUS & LOUIS WINSBERG Toulouse a été mis à jour le 2026-08-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE