Yves Saint Laurent & Photography, FOTO ARSENAL WIEN, Vienne

Informations pratiques

Yves Saint Laurent & Photography 23 janvier – 23 mai 2027 FOTO ARSENAL WIEN

Tarifs d’entrée : 10 € / 7 € (tarif réduit), Moins de 19 ans : entrée gratuite, Billet annuel : 25 €. [conditions: https://www.fotoarsenalwien.at/en/visit] Billets en ligne disponibles au lien suivant : https://kupfticket.com/en/events/ausstellungsticket

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-23T11:00:00+01:00 – 2027-01-23T19:00:00+01:00

Fin : 2027-05-23T11:00:00+02:00 – 2027-05-23T19:00:00+02:00

Conçue à partir de la collection photographique et des archives du Musée Yves Saint Laurent Paris, cette exposition comprenant 300 oeuvres explore la manière dont la photographie s’est inscrite au coeur de la maison Yves Saint Laurent durant quatre décennies et met en lumière les liens privilégiés du couturier avec les plus grands photographes du XXe siècle.

Une première section de l’exposition retrace chronologiquement l’évolution des photographies de mode et des portraits emblématiques du couturier en convoquant de grands noms de la photographie tels Richard Avedon, Cecil Beaton, Guy Bourdin, Robert Doisneau, Horst P. Horst, Dominique Issermann, William Klein, Tom Kublin, Helmut Newton, Irving Penn, Paolo Roversi, David Seidner. Ces images, témoins d’une époque, contribuèrent à la renommée mondiale du couturier et marquent durablement l’imaginaire collectif.

Un second parcours, revient sur ces mêmes années à travers la présentation de plus de 200 objets issus des collections et archives du Musée Yves Saint Laurent Paris : planches-contacts, cahiers de publicité, catalogues de campagne, coupures de presse, magazines, Polaroïds et photographies personnelles. Ces documents témoignent du rôle central de la photographie dans la vie du couturier comme dans l’histoire de sa maison de couture.

Commissariat :

Simon Baker, commissaire invité, historien de la photographie.

Nastasia Alberti, adjointe à la responsable des collections – chargée des archives du Musée Yves Saint Laurent Paris.

Clémentine Cuinet, chargée des collections photographiques du Musée Yves Saint Laurent Paris.

Cette exposition est organisée par FOTO ARSENAL WIEN en collaboraton avec le Musée Yves Saint Laurent Paris et la Fondation Pierre Bergé–Yves Saint Laurent. Elle a été présentée en France en coproduction avec les Rencontres d’Arles en 2025.

FOTO ARSENAL WIEN Arsenal, Objekt 19, 1030 Wien Vienne 1030 Katastralgemeinde Landstraße https://www.fotoarsenalwien.at/en/ FOTO ARSENAL WIEN est un centre dédié à la photographie et aux médias. Ouvert par la

ville de Vienne en mars 2025, il présente et promeut la photographie contemporaine sous

toutes ses formes. Sur 1 000m² d’espace d’exposition sont présentés jusqu’à douze

accrochages par an qui ont pour volonté de mettre à l’honneur la richesse du médium

photographique en l’associant à un programme éducatif varié.

Conçue à partir de la collection photographique et des archives du Musée Yves Saint Laurent Paris, cette exposition comprenant 300 oeuvres explore la manière dont la photographie s’est inscrite au de…

Robe portée par Ann Fiona Scollay, collection haute couture printemps-été 1991, cabine du 5 avenue Marceau, Paris, janvier 1991 © Tous droits réservés © Yves Saint Laurent © Fondation Pierre Bergé–Yves Saint Laurent