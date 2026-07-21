Zadkine et la mythologie Musée Zadkine PARIS

Informations pratiques

Public : en famille, dès 6 ans.

A 14h30 le 31 juillet, le 8 août, le 16 août, le 21 août, le 5 septembre, le 9 septembre à 11h30, le 23 septembre à 11h30, le samedi 3 octobre à 14h30.

Durée : 1h00.

Réservation en ligne sur le site de la billetterie Paris musées : Choix d’une date [Musée Zadkine | 31.07.2026 – 14:30 | Visite Zadkine et la mythologie (en famille, dés 6 ans)] – Paris Musées

Les participants doivent se présenter à la caisse du musée avec leur billet 15 minutes avant le début de l’activité pour le bon départ de la visite. Cette promenade ne comprend pas la visite du musée Zadkine.

Suivez en famille notre guide conférencière à travers un parcours ludique ponctué de petites et de grandes histoires, de la maison, aux ateliers jusqu’au jardin peuplés de sculptures d’Ossip Zadkine inspirées par la mythologie !

Le samedi 03 octobre 2026

de 14h30 à 15h30

Le mercredi 23 septembre 2026

de 14h30 à 15h30

Le mercredi 09 septembre 2026

de 14h30 à 15h30

Le dimanche 16 août 2026

de 14h30 à 15h30

Le samedi 08 août 2026

de 14h30 à 15h30

Le mercredi 05 août 2026

de 14h30 à 15h30

Le vendredi 31 juillet 2026

de 14h30 à 15h30

payant

Tarif plein : 7€

Tarif réduit : 5€

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-21T17:30:00+02:00

fin : 2026-10-03T18:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-31T14:30:00+02:00_2026-07-31T15:30:00+02:00;2026-08-05T14:30:00+02:00_2026-08-05T15:30:00+02:00;2026-08-08T14:30:00+02:00_2026-08-08T15:30:00+02:00;2026-08-16T14:30:00+02:00_2026-08-16T15:30:00+02:00;2026-09-09T14:30:00+02:00_2026-09-09T15:30:00+02:00;2026-09-23T14:30:00+02:00_2026-09-23T15:30:00+02:00;2026-10-03T14:30:00+02:00_2026-10-03T15:30:00+02:00

Musée Zadkine 100 bis, rue d’Assas 75006 PARIS

https://www.zadkine.paris.fr/ +33171281519 zadkine.reservations@paris.fr



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