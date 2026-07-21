Zadkine et la mythologie Musée Zadkine PARIS
mardi 21 juillet 2026 · Musée Zadkine · PARIS
Informations pratiques
Public : en famille, dès 6 ans.
A 14h30 le 31 juillet, le 8 août, le 16 août, le 21 août, le 5 septembre, le 9 septembre à 11h30, le 23 septembre à 11h30, le samedi 3 octobre à 14h30.
Durée : 1h00.
Réservation en ligne sur le site de la billetterie Paris musées : Choix d’une date [Musée Zadkine | 31.07.2026 – 14:30 | Visite Zadkine et la mythologie (en famille, dés 6 ans)] – Paris Musées
Les participants doivent se présenter à la caisse du musée avec leur billet 15 minutes avant le début de l’activité pour le bon départ de la visite. Cette promenade ne comprend pas la visite du musée Zadkine.
Suivez en famille notre guide conférencière à travers un parcours ludique ponctué de petites et de grandes histoires, de la maison, aux ateliers jusqu’au jardin peuplés de sculptures d’Ossip Zadkine inspirées par la mythologie !
Le samedi 03 octobre 2026
de 14h30 à 15h30
Le mercredi 23 septembre 2026
de 14h30 à 15h30
Le mercredi 09 septembre 2026
de 14h30 à 15h30
Le dimanche 16 août 2026
de 14h30 à 15h30
Le samedi 08 août 2026
de 14h30 à 15h30
Le mercredi 05 août 2026
de 14h30 à 15h30
Le vendredi 31 juillet 2026
de 14h30 à 15h30
payant
Tarif plein : 7€
Tarif réduit : 5€
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-21T17:30:00+02:00
fin : 2026-10-03T18:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-31T14:30:00+02:00_2026-07-31T15:30:00+02:00;2026-08-05T14:30:00+02:00_2026-08-05T15:30:00+02:00;2026-08-08T14:30:00+02:00_2026-08-08T15:30:00+02:00;2026-08-16T14:30:00+02:00_2026-08-16T15:30:00+02:00;2026-09-09T14:30:00+02:00_2026-09-09T15:30:00+02:00;2026-09-23T14:30:00+02:00_2026-09-23T15:30:00+02:00;2026-10-03T14:30:00+02:00_2026-10-03T15:30:00+02:00
Musée Zadkine 100 bis, rue d’Assas 75006 PARIS
https://www.zadkine.paris.fr/ +33171281519 zadkine.reservations@paris.fr
Afficher la carte du lieu Musée Zadkine et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Messe chantée dans l’église de la Madeleine : Chorale « San Mamede de Zamáns » et Chorale « Atlántida de Matamá » – Vigo, Espagne Église de La Madeleine PARIS 29 juillet 2026
- Fête de l’été Maison des 1000 premiers jours du 20ème arrondissement Paris 29 juillet 2026
- Orgue de barbarie et chansons Parc Montsouris Paris 29 juillet 2026
- Journée 100% fun à la piscine Georges Hermant ! Piscine Georges Hermant PARIS 29 juillet 2026
- D’ici et d’ailleurs : Les Juifs du 11e arrondissement de Paris Mémorial de la Shoah Paris 29 juillet 2026