Zamdane La Rodia Besançon

Zamdane

La Rodia 4 Avenue de Chardonnet Besançon

27 novembre 2026 20:30:00

fin : 2026-11-27

2026-11-27

Après deux Olympia et un Zénith de Paris complets, Zamdane repart en tournée avec “Le Spectacle RAHMA” une création originale qui met en valeur son dernier album événement. Porté par le succès de SOLSAD, l’artiste franco-marocain ouvre à présent un nouveau chapitre plus introspectif que jamais. Avec près de 200 000 albums vendus, Zamdane sera de retour en 2026 avec une tournée inédite à travers toute la France, la Belgique et le Luxembourg pour y présenter un tout nouveau show. .

La Rodia 4 Avenue de Chardonnet Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

