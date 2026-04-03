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Zamdane – Le Spectacle RAHMA LA CARENE Brest

Zamdane – Le Spectacle RAHMA LA CARENE Brest

Zamdane – Le Spectacle RAHMA LA CARENE Brest vendredi 6 novembre 2026.

Lieu : LA CARENE

Adresse : 30 RUE JEAN MARIE LE BRIS

Ville : 29200 Brest

Département : 29

Début : 2026-11-06

Fin : 2026-11-06

Heure de début : 20:30

Zamdane – Le Spectacle RAHMA Début : 2026-11-06 à 20:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LA CARENE 30 RUE JEAN MARIE LE BRIS 29200 Brest 29

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