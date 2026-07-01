Zaza Fournier / Melissmell, Le Train Théâtre, Portes-lès-Valence

Informations pratiques

Zaza Fournier / Melissmell Mardi 1 décembre, 20h00 Le Train Théâtre Drôme

Plein tarif : 28€ / Tarif réduit : 22€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-01T20:00:00+01:00 – 2026-12-01T21:30:00+01:00

Fin : 2026-12-01T20:00:00+01:00 – 2026-12-01T21:30:00+01:00

Zaza Fournier

Voilà plusieurs années que nous scrutons le parcours de cette autrice, compositrice et chanteuse audacieuse et protéiforme. Après de multiples aventures artistiques, aux côtés d’artistes d’horizons variés, Zaza Fournier réapparaît avec Fièvre Humaine, délaissant son accordéon pour se réinventer dans un virage electro‑pop.

La musique se fait dense et entêtante, intranquille et physique, salvatrice et libératrice. Ses textes disent l’infiniment grand de l’absurdité du monde, dans l’infiniment petit de nos vies. Plus qu’un concert, Fièvre Humaine est un objet pluriel, à la croisée de la chanson, de la poésie et de l’electro.

Zaza Fournier autrement. Résolument inattendue.

Zaza Fournier : chant, claviers, Pierre‑François Blanchard : piano acoustique, synthés, machines, Mathieu Penot : percussions, machines

Melissmell

Melissmell, c’est d’abord une voix : poignante, abrasive et intensément libre. C’est un rock’n’roll dense qui frappe, qui claque et qui imprègne des compositions brutes et engagées, aux couleurs d’orage et de ciel bleu.

Révélée il y a une vingtaine d’années avec son titre Aux armes, elle trace depuis sa route contre vents et marées, toujours combattive et militante. Artisane précieuse du verbe et des mots qu’elle polit, entre hymnes électriques et élans de passion, de douleur et de résilience, Melissmell habite la scène avec éclat.

Elle présentera Olympe, l’essentiel est toujours là.

Un concert détonant, une séance de rattrapage indispensable.

Melissmell : chant, guitare, François‑Régis Matuszenski alias Matu : piano, Christophe Gauziede : batterie, Napo Romero : guitare, Basse

Le Train Théâtre 1 Rue Louis Aragon, 26800 Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « billetterie@train-theatre.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0475571455 »}]

SAISON 2026/2027 chanson electro-pop

Alex Delamadeleine / Fabien Irgadian