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Zébrures Diluvienne Maison des Francophonies Limoges

vendredi 25 septembre 2026 · Maison des Francophonies · Limoges

Zébrures Diluvienne Maison des Francophonies Limoges

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Maison des Francophonies
Adresse
11 Avenue du Général de Gaulle
Ville
87000 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif

Limoges

Zébrures Diluvienne

Maison des Francophonies 11 Avenue du Général de Gaulle Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 18:00:00
fin : 2026-09-25

Date(s) :
2026-09-25

Trois voix qui s’entrelacent, débordent des berges et emportent avec elles des histoires anciennes, des colères joyeuses et des désirs de demain. Avec Diluvienne, les chants de tradition orale occitane deviennent matière vivante, terrain de jeu et d’invention. Entre pulsation archaïque et élan contemporains, le trio compose un paysage sonore lumineux qui invite à rejoindre le courant.

1h. Entrée libre dans la limite des places disponibles.   .

Maison des Francophonies 11 Avenue du Général de Gaulle Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 10 90 10  contact@lesfrancophonies.fr

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English : Zébrures Diluvienne

L’événement Zébrures Diluvienne Limoges a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Limoges Métropole

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