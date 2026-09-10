Zébrures Le Goûter du Zèbre Maison des Francophonies Limoges

Informations pratiques

Limoges

Zébrures Le Goûter du Zèbre

Maison des Francophonies 11 Avenue du Général de Gaulle Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 15:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Histoires racontées, histoires signées et récit partagés, les artistes invitent les enfants et celleux qui les accompagnent à un moment de complicité et d’imaginaire. Après les histoires, place au goûter puis à un atelier d’initiation à la langue des signes française, pour découvrir de nouvelles façons de raconter, de communiquer et de partager.

45min + Goûter + Atelier de 1h . Entrée libre dans la limite des places disponibles. .

Maison des Francophonies 11 Avenue du Général de Gaulle Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 10 90 10 contact@lesfrancophonies.fr

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English : Zébrures Le Goûter du Zèbre

L’événement Zébrures Le Goûter du Zèbre Limoges a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Limoges Métropole