Zébrures Le Goûter du Zèbre Maison des Francophonies Limoges
dimanche 27 septembre 2026 · Maison des Francophonies · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Zébrures Le Goûter du Zèbre
Maison des Francophonies 11 Avenue du Général de Gaulle Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 15:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Histoires racontées, histoires signées et récit partagés, les artistes invitent les enfants et celleux qui les accompagnent à un moment de complicité et d’imaginaire. Après les histoires, place au goûter puis à un atelier d’initiation à la langue des signes française, pour découvrir de nouvelles façons de raconter, de communiquer et de partager.
45min + Goûter + Atelier de 1h . Entrée libre dans la limite des places disponibles. .
Maison des Francophonies 11 Avenue du Général de Gaulle Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 10 90 10 contact@lesfrancophonies.fr
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English : Zébrures Le Goûter du Zèbre
L’événement Zébrures Le Goûter du Zèbre Limoges a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Limoges Métropole
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