Zébrures Signes et Voix croisés BFM Centre Ville Limoges
samedi 26 septembre 2026 · BFM Centre Ville · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Zébrures Signes et Voix croisés
BFM Centre Ville 2 place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 15:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Retrouvez les artistes de Vy et Histoires de Signes pour un rendez-vous inédit imaginé spécialement pour les Zébrures. Chacun·e partage une part de son univers. Des contes du répertoire de Michèle Nguyen seront traduit en langue des signes française. Une invitation à écouter, regarder et voyager ensemble au coeur des histoires et des langues qui nous relient
45min . Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Précédé à 14h d’une présentation de la classe Ulis de l’École Bellevue-Naugeat de Limoges (15 minutes) .
BFM Centre Ville 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 10 90 10 contact@lesfrancophonies.fr
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English : Zébrures Signes et Voix croisés
L’événement Zébrures Signes et Voix croisés Limoges a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Limoges Métropole
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