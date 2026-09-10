Zébrures Signes et Voix croisés BFM Centre Ville Limoges

Informations pratiques

Limoges

Zébrures Signes et Voix croisés

BFM Centre Ville 2 place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 15:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Retrouvez les artistes de Vy et Histoires de Signes pour un rendez-vous inédit imaginé spécialement pour les Zébrures. Chacun·e partage une part de son univers. Des contes du répertoire de Michèle Nguyen seront traduit en langue des signes française. Une invitation à écouter, regarder et voyager ensemble au coeur des histoires et des langues qui nous relient

45min . Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Précédé à 14h d’une présentation de la classe Ulis de l’École Bellevue-Naugeat de Limoges (15 minutes) .

BFM Centre Ville 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 10 90 10 contact@lesfrancophonies.fr

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English : Zébrures Signes et Voix croisés

L’événement Zébrures Signes et Voix croisés Limoges a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Limoges Métropole