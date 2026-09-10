Zébrures Strange Fish CCM Jean Gagnant Limoges

Informations pratiques

Limoges

Zébrures Strange Fish

CCM Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29 10:00:00

fin : 2026-09-29

Date(s) :

2026-09-29

À l’origine de l’écriture de Strange Fish, il y a une sidération mêlée à une incompréhension diffuse qui ne lâche pas Astrid Bayiha, en entendant des chiffres qui, régulièrement annoncent les cadavres de celles et ceux qui décident de s’arracher à leur terre et tentent la traversée de la Méditerranée. Strange Fish est l’histoire de Nour qui a dû fuir son pays sous peine d’être assassinée. Seule en mer, sur une embarcation de fortune, Nour raconte pour ne pas oublier et tenter de survivre. Les émotions la traversent une dernière fois, aidant son corps à supporter les conditions extrêmes du voyage. Ses mots s’imposent et se déploient comme un chant du cygne improvisé.

Lecture de texte par Astrid Bayiha.

1h. Entrée libre sur réservation. .

CCM Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 10 90 10 contact@lesfrancophonies.fr

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English : Zébrures Strange Fish

L’événement Zébrures Strange Fish Limoges a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Limoges Métropole