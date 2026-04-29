Zed Yun Pavarotti + 1ère partie STEREOLUX Nantes
Zed Yun Pavarotti + 1ère partie STEREOLUX Nantes jeudi 15 octobre 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-15 20:30 – 23:30
Gratuit : non Prévente : 18.8€ | Carte Stereolux : 14€ | Abonné·e partenaire : 14€
Le Stéphanois est passé de rappeur brillant à chanteur pop émouvant. Également influencé par le métal, le rock et la musique classique, il crée un univers personnel, mélancolique et poétique, qui fait de lui un personnage à part. Désinvolte et charismatique, il trace sa route avec une identité qui force le respect.
STEREOLUX Nantes 44200
https://stereolux.org/zed-yun-pavarotti-1ere-partie-15102026-1830
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