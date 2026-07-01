Zélie, Le Train Théâtre, Portes-lès-Valence

Informations pratiques

Zélie Samedi 23 janvier 2027, 20h00 Le Train Théâtre Drôme

Plein tarif : 28€ / Tarif réduit : 22€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-23T20:00:00+01:00 – 2027-01-23T21:30:00+01:00

Fin : 2027-01-23T20:00:00+01:00 – 2027-01-23T21:30:00+01:00

Zélie effectue une entrée fracassante dans la petite sphère de la chanson. La plume est vive, les poings serrés, les sourcils froncés. Intense et bouillonnante, Zélie chante des chansons ardentes et crues portées par une pop addictive et acidulée, irisée par des machines.

Bavarde et personnelle, à tout juste vingt ans, son écriture fait partie de celles qui retiennent l’attention par son universalité étonnante devant tant d’intimité et tant d’impudeur. Sur scène, elle promet un spectacle explosif d’inspiration américaine, fusionnant la danse contemporaine, le hip‑hop et une pop énergique.

Une nouvelle guerrière de la pop débarque au Train Théâtre.

Zélie Claeyssen : chant, Hugo Minvielle : guitare, Livio Alidor : clavier, Eliott Van Brabandt : batterie

PREMIÈRE PARTIE : NOÉE

Artiste indépendante originaire de Nantes, Noée évolue dans une pop alternative aux sonorités électroniques. Écriture libre, sincère et introspective, la jeune artiste construit un univers musical très personnel et engagé.

Noée chant, Alban Soulié percussions

Le Train Théâtre 1 Rue Louis Aragon, 26800 Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « billetterie@train-theatre.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0475571455 »}]

SAISON 2026/2027 chanson pop

Loana Duron