Zélie, Rock School Barbey, Bordeaux

Zélie Jeudi 19 novembre, 20h00 Rock School Barbey Gironde

25 € (Prévente – Hors frais de location)

30 € (Sur place)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-19T20:00:00+01:00 – 2026-11-19T23:30:00+01:00

Fin : 2026-11-19T20:00:00+01:00 – 2026-11-19T23:30:00+01:00

ZÉLIE

Poings serrés, sourcils froncés, intense et bouillonnante, Zélie chante et danse sa force et sa sensibilité dominante sur des chansons énergisantes et crues aux sonorités électroniques.

Bavarde et personnelle, sa plume fait partie de celles qui retiennent l’attention par son universalité étonnante devant tant d’impudeur et d’intimité.

Avec son nouveau spectacle « Le cœur et sa dictature », elle promet une expérience, un spectacle explosif d’inspiration américaine fusionnant la danse contemporaine et le hip-hop avec sa pop tranchante et acidulée qui saura vous faire sentir proche d’elle et de son univers haut en couleurs.

Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 33 66 00 https://www.rockschool-barbey.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://link.dice.fm/A66e8d0682a8 »}]

Zélie en concert à la Rock School Barbey