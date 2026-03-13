« Zenne » – Exposition Photographique Centre Paris Anim’ Grange aux Belles Paris

Une exposition à découvrir, en entrée libre, dans le cadre d’Escale à la Grange aux Belles – Images du réel.

Vernissage de l’exposition le jeudi 9 avril de 19h à 21h.

« Sous l’Empire ottoman, de jeunes hommes appelés zenne pratiquaient la danse du ventre. Alors que les femmes ne pouvaient se produire devant des hommes, eux occupaient une place centrale au Palais de Topkapi et animaient les tavernes de Constantinople. Mais leur succès finit par déranger et en 1837, le sultan interdit cette pratique. Depuis une dizaine d’années, cette tradition renaît et cela malgré un pouvoir hostile aux identités queer.

À Ankara, la photographe a suivi Uzay, Zahmer et Emirhan, qui se produisent dans les meyhane et les clubs de la capitale. Leur danse reflète une manière d’exister pleinement, loin des attentes sociales. Sans revendication explicite, leur simple présence questionne. Brouillant les frontières entre masculin et féminin, entre tradition et modernité, les zenne incarnent, à leur manière, un avenir possible où chacun peut trouver sa place en dehors des assignations rigides. »

En partenariat avec l’association Acort.

Entrée libre.

Du mardi 7 avril au samedi 16 mai 2026, le centre Paris Anim’ la Grange aux Belles accueille la photographe Claire Corrion pour son exposition « Zenne ».

Le jeudi 09 avril 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Centre Paris Anim’ Grange aux Belles 6 Rue Boy-Zelensky 75010 Paris

