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Zero Carbon Records en concert, L’Orangerie, Lille

dimanche 27 septembre 2026 · L'Orangerie · Lille

Zero Carbon Records en concert, L’Orangerie, Lille

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Lieu
L'Orangerie
Adresse
306 Rue du Jardin des Plantes, 59000 Lille, France
Ville
59024 Lille
Département
Nord
Tarif
Entrée libre

Zero Carbon Records en concert Dimanche 27 septembre, 14h00 L’Orangerie Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-27T14:00:00+02:00 – 2026-09-27T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-27T14:00:00+02:00 – 2026-09-27T16:00:00+02:00

Retrouvez Manu Louis et Sylvain Chauveau à l’occasion d’un mini-tour Zero Carbon dans le cadre Sustain, le temps d’un concert rendu possible grâce à l’énergie produite par un vélo fixe pédalé par… le public.
Les concerts Zero Carbon Records ont pour objectif de supprimer les émissions de gaz à effet de serre des musicien·es à la fois dans les transports des artistes (déplacements à pied ou à vélo) mais aussi dans le déroulement du concert : pas d’électricité (pas de sonorisation ni d’éclairage électrique).
Pour cette session à L’Orangerie, le programme s’étoffe encore avec un concert de Benjamin Collier.
Avec la participation des étudiant·es de l’ESMD (Ecole Supérieure Musique et Danse Hauts-de-France)
En partenariat avec Avant-Post & l’ESMD

  • Dans le cadre de Sustain 2026 – Respiration créative & réflexion collective – Musique, tables rondes, créations, ateliers – A Lille et dans la métropole lilloise, du mercredi 23 au dimanche 27 septembre 2026.

L’Orangerie 306 Rue du Jardin des Plantes, 59000 Lille, France Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://aeronef.fr »}]
Avec Zero Carbon Records, les musiciens Manu Louis et Sylvain Chauveau explorent une expérience radicale : rapprocher la création et la diffusion musicale du « zéro carbone ».

DR

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