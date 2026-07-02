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Zero Carbon Records en concert, Place François Mitterrand, Lille

vendredi 25 septembre 2026 · Place François Mitterrand · Lille

Zero Carbon Records en concert, Place François Mitterrand, Lille

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Lieu
Place François Mitterrand
Adresse
Lille
Ville
59777 Lille
Département
Nord
Tarif
Entrée libre

Zero Carbon Records en concert Vendredi 25 septembre, 16h45 Place François Mitterrand Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-25T16:45:00+02:00 – 2026-09-25T17:45:00+02:00
Fin : 2026-09-25T16:45:00+02:00 – 2026-09-25T17:45:00+02:00

Retrouvez Manu Louis et Sylvain Chauveau à l’occasion d’un mini-tour Zero Carbon dans le cadre Sustain, le temps d’un concert rendu possible grâce à l’énergie produite par un vélo fixe pédalé par… le public.
Les concerts Zero Carbon Records ont pour objectif de supprimer les émissions de gaz à effet de serre des musicien·es à la fois dans les transports des artistes (déplacements à pied ou à vélo) mais aussi dans le déroulement du concert : pas d’électricité (pas de sonorisation ni d’éclairage électrique).
Avec la participation des étudiant·es de l’ESMD (Ecole Supérieure Musique et Danse Hauts-de-France)
En partenariat avec Avant-Post & l’ESMD

  • Dans le cadre de Sustain 2026 – Respiration créative & réflexion collective – Musique, tables rondes, créations, ateliers – A Lille et dans la métropole lilloise, du mercredi 23 au dimanche 27 septembre 2026.

Place François Mitterrand Lille Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://aeronef.fr »}]
Avec Zero Carbon Records, les musiciens Manu Louis et Sylvain Chauveau explorent une expérience radicale : rapprocher la création et la diffusion musicale du « zéro carbone ».

DR

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