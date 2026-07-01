ZINÉE + 1ère partie, Le SAX, Achères

Informations pratiques

ZINÉE + 1ère partie Samedi 23 janvier 2027, 20h30 Le SAX Yvelines

Tarif Paillettes : 8 > 17 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-23T20:30:00+01:00 – 2027-01-23T23:30:00+01:00

Fin : 2027-01-23T20:30:00+01:00 – 2027-01-23T23:30:00+01:00

Zinée rappe comme on ouvre un journal intime qu’on n’était pas censé lire. Marquée par les épreuves et les chaos du quotidien, elle transforme ses failles en textes d’une sincérité désarmante. Entre mélancolie brute, colère contenue et douceur fragile, Zinée raconte les nuits compliquées, les corps qui lâchent parfois et l’envie d’avancer malgré tout. Un univers sans filtre, sensible et puissant, porté par une voix qui touche droit au ventre sans jamais tricher.

Le SAX 2 Rue des Champs 78260 Achères 78260 Centre-Ville Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://lesax-acheres78.fr/agenda/zinee »}]

Zinée + 1ère partie Rap

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