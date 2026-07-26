Informations pratiques

Béziers

ZINGA ZANGA ANNE TUFFIGO LES SIGNES DE L’AU-DELÀ

traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-03

fin : 2026-12-03

Date(s) :

2026-12-03

une conférence-spectacle suivie d’une séance de médiumnité publique.

Anne Tuffigo fait étape à Béziers avec Les Signes de l’Au-Delà , une conférence-spectacle proposée dans le cadre de sa tournée nationale. Elle invite le public à explorer les différentes manifestations qui, selon son approche, témoigneraient des liens entre les vivants et leurs proches disparus.

La soirée se poursuivra par une séance de médiumnité publique, au cours de laquelle Anne Tuffigo partagera son expérience et son travail auprès du public. Un rendez-vous singulier, entre témoignages, échanges et réflexion autour de l’invisible. .

traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 76

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English :

a lecture-performance followed by a public séance.

L’événement ZINGA ZANGA ANNE TUFFIGO LES SIGNES DE L’AU-DELÀ Béziers a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 ADT34