Informations pratiques

Béziers

ZINGA ZANGA BENJAMIN BIOLAY

Traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : 45 – 45 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-15

fin : 2026-12-15

Date(s) :

2026-12-15

Après une tournée des théâtres sold-out qui démarre cet automne, Benjamin Biolay sera en tournée dans toute la France et en Zénith avec son nouvel album “Le Disque Bleu”, déjà encensé par la critique.

Après une tournée des théâtres affichant complet dès cet automne, Benjamin Biolay poursuit son retour sur scène avec une grande tournée à travers la France. Porté par son nouvel album Le Disque Bleu , déjà salué par la critique, l’artiste promet un spectacle intense et élégant. Auteur-compositeur incontournable de la scène française, Benjamin Biolay séduit depuis plus de vingt ans par son univers singulier, entre pop, chanson et orchestration singulière. .

Traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 76

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English : ZINGA ZANGA BENJAMIN BIOLAY

Following a sold-out theater tour that kicks off this fall, Benjamin Biolay will be touring throughout France and performing at the Zenith with his new album, ?*Le Disque Bleu*, which has already been hailed by critics.

L’événement ZINGA ZANGA BENJAMIN BIOLAY Béziers a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34