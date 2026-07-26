ZINGA ZANGA BLANDINE LEHOUT LA VIE DE TA MÈRE Béziers
vendredi 5 février 2027 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
ZINGA ZANGA BLANDINE LEHOUT LA VIE DE TA MÈRE
traverse de Colombiers Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-05
fin : 2027-02-05
Date(s) :
2027-02-05
Blandine Lehout livre un spectacle drôle et sensible, entre humour du quotidien, autodérision et regard sur notre époque.
Blandine Lehout présente sa nouvelle création, un seul-en-scène où l’humour se mêle à une observation fine du quotidien. Avec une écriture vive et sincère, la comédienne explore les petits travers, les contradictions et les questionnements de notre époque, dans un spectacle aussi drôle que touchant.
Portée par une présence scénique pleine de naturel et d’énergie, elle invite le public à rire de situations familières tout en offrant un regard sensible sur la vie d’aujourd’hui. .
traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 76
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English :
Blandine Lehout delivers a funny and sensitive show that blends everyday humor, self-deprecation, and reflections on our times.
L’événement ZINGA ZANGA BLANDINE LEHOUT LA VIE DE TA MÈRE Béziers a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 ADT34
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