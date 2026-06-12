ZINGA ZANGA BREL ! LE SPECTACLE Béziers
ZINGA ZANGA BREL ! LE SPECTACLE Béziers jeudi 1 octobre 2026.
Béziers
ZINGA ZANGA BREL ! LE SPECTACLE
traverse de Colombiers Béziers Hérault
Tarif : 43 – 43 – 53 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01
fin : 2026-10-01
Date(s) :
2026-10-01
Le concert Brel! arrive à Zinga Zanga Jacques Brel, grand artiste de la variété française sera incarné par Olivier Laurent.
Jacques Brel est un artiste qui a marqué les générations notamment avec ses titres tels que La valse à mille temps ou encore Ne me quitte pas . Son répertoire reste encore aujourd’hui l’un des plus difficile à interpréter notamment en raison du rythme lyrique unique, alliant tantôt pause et tantôt rapidité.
Olivier Laurent incarne ce rôle à merveille dans son spectacle Brel! qu’il décrit lui même comme un rêve de gosse qui se réalise . Non pas imitateur, mais interprète, il incarne Brel avec une justesse et une nostalgie transmettant une vague d’émotion au public. .
traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 76
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English : ZINGA ZANGA BREL ! LE SPECTACLE
The Brel! concert arrives at Zinga Zanga: Jacques Brel, the great French variety artist, will be played by Olivier Laurent.
L’événement ZINGA ZANGA BREL ! LE SPECTACLE Béziers a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 ADT34
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