Béziers

ZINGA ZANGA CONCERT DAVE

traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : 39 – 39 – 59 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Le concert du chanteur Dave entre nostalgie et émotion de la variété française des années 1970.

Dave se produira à Zinga Zanga de Béziers en octobre !

L’artiste franco-néerlandais reprendra son répertoire plus le grand plaisir de ses fans.

Wouter Otto Levenbach aujourd’hui plus connu sous le nom de Dave est né à Amsterdam en 1944.

C’est à partir des années 1970 que le chateur a conquis le public français avec ses refrains entraînant et sa musique mêlant pop, folk et variété. Sa discographie a traversé les générations que ce soit par ses composition originales ou ses reprises de chanson populaire qui aujourd’hui continuent de séduire. .

traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 76

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English : ZINGA ZANGA CONCERT DAVE

Dave’s concert: between nostalgia and emotion, French variety music from the 1970s.

L’événement ZINGA ZANGA CONCERT DAVE Béziers a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 ADT34