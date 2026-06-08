ZINGA ZANGA CONCERT DAVE Béziers
ZINGA ZANGA CONCERT DAVE Béziers dimanche 4 octobre 2026.
Béziers
ZINGA ZANGA CONCERT DAVE
traverse de Colombiers Béziers Hérault
Tarif : 39 – 39 – 59 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Le concert du chanteur Dave entre nostalgie et émotion de la variété française des années 1970.
Dave se produira à Zinga Zanga de Béziers en octobre !
L’artiste franco-néerlandais reprendra son répertoire plus le grand plaisir de ses fans.
Wouter Otto Levenbach aujourd’hui plus connu sous le nom de Dave est né à Amsterdam en 1944.
C’est à partir des années 1970 que le chateur a conquis le public français avec ses refrains entraînant et sa musique mêlant pop, folk et variété. Sa discographie a traversé les générations que ce soit par ses composition originales ou ses reprises de chanson populaire qui aujourd’hui continuent de séduire. .
traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 76
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English : ZINGA ZANGA CONCERT DAVE
Dave’s concert: between nostalgia and emotion, French variety music from the 1970s.
L’événement ZINGA ZANGA CONCERT DAVE Béziers a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 ADT34
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