Informations pratiques

Béziers

ZINGA ZANGA -CYRANO DE BERGERAC LA COMÉDIE MUSICALE

traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-04

fin : 2027-03-04

Date(s) :

2027-03-04

Le chef-d’œuvre de Rostand renaît en comédie musicale dans un spectacle mêlant poésie, émotion et grandes chansons

Redécouvrez l’une des plus grandes œuvres du théâtre français dans une version musicale inédite. Cyrano de Bergerac revisite le chef-d’œuvre d’Edmond Rostand à travers 23 chansons originales, mêlant émotion, passion et panache.

Imaginée par Philippe Hattemberg et Stéphane Brunello, auteurs de grandes comédies musicales françaises, et produite par Gil Marsalla, cette création offre une nouvelle lecture de l’histoire du célèbre bretteur au grand cœur. Un spectacle ambitieux où musique, théâtre et poésie se rencontrent pour faire revivre ce personnage mythique sur lscène. .

traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 76

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English :

Rostand’s masterpiece is reborn as a musical in a production that blends poetry, emotion, and memorable songs

L’événement ZINGA ZANGA -CYRANO DE BERGERAC LA COMÉDIE MUSICALE Béziers a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 ADT34